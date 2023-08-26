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"Зарабатывали" на военнообязанных: СБУ разоблачила еще 4 военкомов и глав военных медкомиссий на коррупции (ФОТО)
Служба безопасности продолжает искоренять масштабную коррупцию в военкоматах и военно-врачебных комиссиях Украины. В результате оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны 4 военных чиновника, которые "помогали" военнообязанным избежать призыва и сбежать за границу.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации следствия, за деньги чиновники предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
Стоимость таких "услуг" составляла до 10 тысяч долларов с одного человека. Сумма зависела от сроков решения вопросов и финансовых возможностей клиентов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Схема в Киеве
Так, в Киеве задержали начальника районного военкомата и главу одной из столичных военно-врачебных комиссий, которые продавали фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов.
Приобретенные подделки военнообязанные использовали для избегания призыва и для последующего выезда за пределы Украины.
Задержание в Харьковской области
На Харьковщине задержали руководителя районного военкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 млн грн. К незаконной деятельности он привлек трех чиновников местной больницы.
За взятку они "находили" у военнообязанных "проблемы со здоровьем", которые становились формальным основанием для снятия с военного учета.
Схема в Одессе
В Одессе киберспециалисты СБУ ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии.
Вместе со столичным адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе.
Своих клиентов они подыскивали по всей территории Украины, а затем ставили их на учет в одесский военкомат, чтобы "списать" с военной службы.
Сейчас секретарь этой военно-врачебной комиссии и его сообщники задержаны "на горячем". Им уже объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения.
Что грозит задержанным?
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и для привлечения виновных к ответственности.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, Служба безопасности продолжает серию спецопераций по разоблачению и ликвидации коррупционных схем, связанных с мобилизацией. Недавно правоохранители задержали бывших и действующих должностных лиц, которые за деньги снимали автомобиль с военного учета и продавали поддельные справки об инвалидности призывникам.