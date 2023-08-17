Зеленский ввел в действие указ, предусматривающий увольнение всех областных военкомов

17 августа президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее увольнение всех руководителей областных военкоматов. Указ вступает в силу дня опубликования.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 г. "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины"", - говорится в сообщении.

Согласно указу, контроль за исполнением данного решения возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Напомним, 11 августа Зеленский собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Главным вопросом, который обсуждался на совещании были результаты проверки военкоматов. Зеленский приказал подготовить решение по увольнению всех областных руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Ранее в Минобороны шла речь о том, чтобы заменить треть руководящего состава территориальных центров комплектования (ТЦК) ветеранами войны до конца 2023 года.

Тем не менее, Зеленский считает отвратительными злоупотребления, обнаруженные в ходе проверок в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки военных. Он неоднократно говорил о необходимости привлечения к работе в военкоматах военных, которые потеряли способность продолжать воевать на фронте, но сохранили преданность соответствующим ценностям.

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О подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову сообщили 22 июля. Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.

Представители Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса генпрокурора 24 июля задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Он пытался сбежать от следствия.