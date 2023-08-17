Зеленський ввів у дію указ, який передбачає звільнення всіх обласних військкомів

17 серпня президент Володимир Зеленський схвалив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає звільнення всіх керівників обласних військкоматів. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2023 року "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України"", - йдеться в повідомленні.

Згідно з указом, контроль за виконанням даного рішення покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Нагадаємо, 11 серпня Зеленський зібрав засідання Ради національної безпеки і оборони України. Головним питанням, яке обговорювалося під час наради були результати перевірки військкоматів. Зеленський дав наказ підготувати рішення по звільненню всіх обласних керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Раніше у Міноборони мова йшла про те, щоб замінити третину керівного складу територіальних центрів комплектування (ТЦК) ветеранами війни до кінця 2023 року.

Проте, Зеленський вважає огидними зловживання, виявлені під час перевірок у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки військових. Він неодноразово говорив про необхідність залучення до роботи у військкоматах тих військових, які втратили здатність продовжувати воювати на фронті, але зберегли віданність відповідним цінностям.

З чого все почалося. Колишній одеський військком спричинив хвилю перевірок ТЦК

Про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову повідомили 22 липня. Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою.

Представники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу генпрокурора 24 липня затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Він намагався втекти від слідства.