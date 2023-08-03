Зеленський: У військкоматах мають працювати люди, що пройшли війну і втратили кінцівки

Президент Володимир Зеленський вважає огидними зловживання, виявлені під час перевірок у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки військових. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань - перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань - відверто огидних. Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень", - зазначив глава держави.

За словами президента, очевидним висновком з цього є необхідність залучення до роботи у військкоматах тих військових, які втратили здатність продовжувати воювати на фронті, але зберегли віданність відповідним цінностям.

"В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України - цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її, ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що останніми днями правоохоронці повідомили про викриття низки корупційних порушень працівниками військкоматів. Зокрема, начальника одного з відділів Ужгородського районного ТЦК піймали на тому, що він змушував солдатів будувати йому маєток.

Крім того, відбувся обшук у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП: виявилося, що він придбав під час війни майна на 350 тисяч доларів. Йому інкримінують незаконне збагачення. Також було викрито працівника Миргородського ТЦК, який за хабарі виготовляв документи, що дозволяли виїзд з України.

Кампанія з викриття зловживань у військкоматах активно почалася після скандалу з незаконним збагаченням керівника Одеського обласного ТЦК Євгеном Борисовим, який привернув увагу й Зеленського. Той доручив звільнити воєнкома, що й було зроблено. На його місце головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив Олександра Охріменка.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення Борисова на суму понад 188 мільйонів гривень: у відомстві заявили, що ця сума в даному контексті є рекордною. 25 липня Борисова відправили під варту з можливістю виходу під заставу в 150 мільйонів гривень. Також було накладено арешт на майно, гроші та банківські рахунки вже колишнього воєнкома.