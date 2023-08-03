Зеленский: В военкоматах должны работать люди, прошедшие войну и потерявшие конечности

Президент Владимир Зеленский считает отвратительными злоупотребления, выявленные в ходе проверок в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки военных. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Были сегодня доклады руководителя Службы безопасности Малюка и министра внутренних дел Клименко. В частности, один из вопросов - проверка военкомов. Поговорили мы подробно. Проверка выявляет много злоупотреблений - откровенно отвратительных. Все факты, выявленные правоохранителями, они представят обязательно обществу и расследуют в рамках уголовных производств", - отметил глава государства.

По словам президента, очевидным выводом из этого является необходимость привлечения к работе в военкоматах военных, которые потеряли способность продолжать воевать на фронте, но сохранили преданность соответствующим ценностям.

"В системе комплектования нужны люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украины - ценность, а не цена решений. В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли ее, те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в последние дни правоохранители сообщили о разоблачении ряда коррупционных нарушений работниками военкоматов. В частности, начальника одного из отделов Ужгородского районного ТЦК поймали на том, что он заставлял солдат строить ему дом.

Кроме того, обыск прошел у руководителя Днепропетровского областного ТЦК и СП: оказалось, что он приобрел во время войны имущества на 350 тысяч долларов. Ему инкриминируют незаконное обогащение. Также разоблачен был работник Миргородского ТЦК, который за взятки изготовлял документы, позволявшие выезд из Украины.

Кампания по разоблачению злоупотреблений в военкоматах активно началась после скандала с незаконным обогащением руководителя Одесского областного ТЦК Евгением Борисовым, привлекший внимание и Зеленского. Тот поручил уволить военкома, что и было сделано. На его место главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назначил Александра Охрименко.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки незаконного обогащения Борисова на сумму более 188 миллионов гривен: в ведомстве заявили, что эта сумма в данном контексте является рекордной. 25 июля Борисов был отправлен под стражу с возможностью выхода под залог в 150 миллионов гривен. Также был наложен арест на имущество, деньги и банковские счета уже бывшего военкома.