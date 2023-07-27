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Суд арестовал имущество семьи эксвоенкома Борисова
По материалам расследования, суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова и членов его семьи.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Среди арестованного имущества эксвойскома есть земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области, дома и квартиры в Одессе, а также 6 элитных автомобилей:
- Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска,
- Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 г.в.,
- Mercedes-Benz EQV, 2022 г.в.,
- Mercedes-Benz GLE 400, 2021 г.в.,
- Porsche Macan GTS, 2016 г.в.,
- Audi A6, 1999 г.в.
Согласно сообщению, родственники военкома подозревали, что такая ситуация может иметь место, поэтому пытались вывезти часть имущества за границу во избежание ареста. Однако в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" (граница с Молдовой) пограничники остановили автомобиль Porsche Macan GTS.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сотрудники Государственного бюро расследований установили, что автомобиль зарегистрирован на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу экс-военкома.
Согласно сообщению, у следствия есть основания полагать, что автомобиль был приобретен не законным путем. В настоящее время авто изъято.
Что известно о деле скандального экс-военкома Борисова
О подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы Борисову сообщили 22 июля. Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.
Представители ДБР совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы, 24 июля.
Печерский районный суд Киева 25 июля избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн.
Борисову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.