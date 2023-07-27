Суд арестовал имущество семьи эксвоенкома Борисова

По материалам расследования, суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова и членов его семьи.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Среди арестованного имущества эксвойскома есть земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области, дома и квартиры в Одессе, а также 6 элитных автомобилей:

Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска,

Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 г.в.,

Mercedes-Benz EQV, 2022 г.в.,

Mercedes-Benz GLE 400, 2021 г.в.,

Porsche Macan GTS, 2016 г.в.,

Audi A6, 1999 г.в.

Согласно сообщению, родственники военкома подозревали, что такая ситуация может иметь место, поэтому пытались вывезти часть имущества за границу во избежание ареста. Однако в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" (граница с Молдовой) пограничники остановили автомобиль Porsche Macan GTS.

Сотрудники Государственного бюро расследований установили, что автомобиль зарегистрирован на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу экс-военкома.

Согласно сообщению, у следствия есть основания полагать, что автомобиль был приобретен не законным путем. В настоящее время авто изъято.

Что известно о деле скандального экс-военкома Борисова

О подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы Борисову сообщили 22 июля. Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.

Представители ДБР совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы, 24 июля.

Печерский районный суд Киева 25 июля избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн.

Борисову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.