Скандального военкома Борисова мог покрывать заместитель генпрокурора Вербицкий - СМИ

Бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов, арестованный за коррупцию, находится в близких отношениях со своим земляком Дмитрием Вербицким, действующим заместителем Генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает "Апостроф".

Вербицкий работал в органах прокуратуры Одесщины более 13 лет.

Как отмечают журналисты, за это время он "сблизился с Борисовым и способствовал его незаконной деятельности".

"Борисов ежемесячно передавал Вербицкому, тогдашнему заместителю председателя прокуратуры Одесщины, 25 тыс. долларов за "невмешательство". Кроме денег, Борисов предоставлял Вербицкому дружеские "услуги". В частности, помогал его родственникам "решать вопросы" с возглавлявшим военкоматом. Именно в результате таких договоренностей племянник Вербицкого - 31-летний Евгений Вербицкий - до сих пор не взят Одесским ТЦК на военный учет", - говорится в материале.

Служба безопасности подтвердила, что сын Борисова работает в Одесском управлении СБУ и опровергла сообщения СМИ о том, что Борисов-младший якобы возглавляет отдел по борьбе с коррупцией. В то же время сообщила, что он возглавляет одно из подразделений главного отдела защиты национальной государственности.

"Содействует ли сын отцу, используя должность и влияние, пока невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть… Несмотря на значительный общественный резонанс и вмешательство в дело лично Президента Владимира Зеленского, дело Борисова все еще может "потеряться" и не дойти до справедливого приговора", - отмечают журналисты.

25 июля суд отправил Борисова под стражу на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 млн грн. По данным следствия, во время военного положения в Украине члены семьи подозреваемого приобрели автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании общей стоимостью более 151 млн. грн.

Во второй половине декабря 2022 года Борисов уехал за пределы страны. Вместе с семьей он почти месяц отдыхал в Республике Молдова, Турции, на Сейшельских островах и Испании. В общей сложности, по данным НАБУ, Борисов завладел 188 млн грн.

В суд Борисов пришел в наряде общей стоимостью более 1 тыс. евро.