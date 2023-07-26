Скандального військкома Борисова міг покривати заступник генпрокурора Вербицький - ЗМІ

Колишній начальник Одеського обласного військкомату Євген Борисов, заарештований за корупцію, перебуває в близьких стосунках зі своїм земляком — Дмитром Вербицьким, діючим заступником Генерального прокурора України.

Про це повідомляє "Апостроф".

Вербицький працював в органах прокуратури Одещини загалом понад 13 років.

Як зазначають журналісти, за цей час він "зблизився з Борисовим і сприяв його незаконній діяльності".

"Борисов щомісяця передавав Вербицькому, тодішньому заступнику голови прокуратури Одещини, 25 тис. доларів за "невтручання". Крім грошей, Борисов надавав Вербицькому дружні "послуги". Зокрема, допомагав його родичам "вирішувати питання" з військкоматом, який очолював. Саме внаслідок таких домовленостей племінник Вербицького — 31-річний Євгеній Вербицький — досі не взятий Одеським ТЦК на військовий облік", - йдеться в матеріалі.

Служба безпеки підтвердила, що син Борисова працює в Одеському управлінні СБУ, і спростувала повідомлення ЗМІ про те, що Борисов-молодший нібито очолює відділ з боротьби з корупцією. Водночас повідомила, що він очолює один з підрозділів головного відділу захисту національної державності.

"Чи сприяє син батьку, використовуючи посаду і вплив, наразі неможливо ані підтвердити, ані спростувати… Попри значний суспільний резонанс і втручання у справу особисто Президента Володимира Зеленського, справа Борисова все ще може "загубитися" і не дійти до справедливого вироку", - зазначають журналісти.

25 липня суд відправив Борисова під варту на 2 місяці з можливістю внести заставу у розмірі 150 млн грн. За даними слідства, під час воєнного стану в Україні члени родини підозрюваного придбали автомобілі преміум-класу та нерухомість в Іспанії загальною вартістю понад 151 млн грн.

У другій половині грудня 2022 Борисов виїхав за межі країни. Разом з родиною він майже місяць відпочивав у Республіці Молдова, Туреччині, на Сейшельських островах та в Іспанії. Загалом, за даними НАБУ, Борисов заволодив 188 млн грн.

У суд Борисов прийшов у вбранні загальною вартістю понад 1 тис. євро.

Під час судового засідання підозрюваний поскаржився на стан здоров’я і стверджував, що "може померти".