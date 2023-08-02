На Закапатье военком заставлял солдат строить ему дом – ГБР (ФОТО, ВИДЕО)

Государственное бюро расследований разоблачило военного комиссара одного из районов Закарпатской области на принуждении солдат к строительным работам в его имении, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с начала марта по приказу начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки солдаты вместо службы проводили строительные работы в его имении. Подчеркивается, что фигурант "родился и учился на территории России", а принуждал он к стройработам "мотивированных и патриотичных" подчиненных.

1 августа на месте строительства, а также в квартире и рабочем кабинете военкома сотрудники ГБР провели ряд обысков. На строительстве были обнаружены трое солдат, выполнявших строительные работы. Они уже дают показания следствию.

Также в ходе обысков были изъяты 3,5 тысячи долларов, атрибутика РФ (монеты, документы о получении образования), одежда с эмблемами СССР и РФ, удостоверения офицера Минобороны СССР, а также значки, кокарды и даже георгиевская лента.

Мужчине сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения (часть 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса).

Расследование продолжается, производятся неотложные следственные действия. Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Напомним также, что накануне прошел обыск у руководителя Днепропетровского областного ТЦК и СП: оказалось, что он приобрел во время войны имущества на 350 тысяч долларов. Ему инкриминируют незаконное обогащение.