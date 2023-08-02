На Закапатті воєнком змушував солдат будувати його маєток - ДБР (ФОТО, ВІДЕО)

Державне бюро розслідувань викрило військового комісара одного з районів Закарпатської області на примушуванні солдат до будівельних робот у його маєтку, йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що з початку березня за наказом начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки солдати замість служби проводили будівельні роботи на його маєтку. Підкреслюється, що фігурант "народився та навчався на території Росії", а змушував він будувати йому "вмотивованих та патріотичних" підлеглих.

1 серпня на місці будівництва, а також в помешканні та робочому кабінеті воєнкома працівники ДБР провели низку обшуків. На будівництві були виявлені троє солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони вже дають показання слідству.

Також під час обшуків було вилучено 3,5 тисячі доларів, атрибутику РФ (монети, документи про здобуття освіти), одяг з емблемами СРСР та РФ, посвідчення офіцера Міноборони СРСР, а також значки, кокарди і навіть георгіївська стрічка.

Чоловіку повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану (частина 5 статті 426-1 Кримінального кодексу).

Розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо також, що напередодні пройшов обшук у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП: виявилося, що він придбав під час війни майна на 350 тисяч доларів. Йому інкримінують незаконне збагачення.