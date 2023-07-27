Два военнослужащих в Ровенской области избили военного — к ним пришло ГБР (ФОТО/ВИДЕО)

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили должностных лиц Ровенских областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые избили подчиненного и издевались над ним. У них провели обыски, у одного обнаружили наркотики.

Об этом 27 июля сообщила пресс-служба ГБР.

Водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планировал доложить о нарушении военных во время службы. Чтобы не допустить этого, чиновники решили избить его .

Руководитель Ровенского областного ТЦК избивал военнослужащего, в то время как руководитель районного ТЦК снимал процесс на телефон . Военнослужащие использовали битую, а также заставляли мужчину становиться на колени и вымаливать прощение .

У одного из руководителей военкоматов в Ровенской области нашли наркотики. Фото: ГБР

Обыски у ровенских военкомов нашли наркотики

Сотрудники ГБР 26 июля провели 6 обысков по месту работы, проживания и в транспортных средствах руководителей центров комплектования. Обнаружили и изъяли мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему. Дома у руководителя Ровенского областного ТЦК обнаружили биту, которой избивали потерпевшего .

У руководителя районного ТЦК и СП изъяли 8 пакетов с белым веществом , которое может быть амфетамином, орудие для употребления наркотических веществ. Чиновнику объявили о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает н аказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества .

Руководителю областного ТЦК и СП объявили о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет .

ГБР инициировало обращение к следователю судьи об избрании задержанным меры пресечения и отстранении от должностей.

Массовые проверки ТЦК – с чего все началось

22 июля начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы.

Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.

Из-за схем незаконного обогащения Борисова, вызвавших возмущение у общества, в стране начали массовые проверки начальников ТЦК. Глава государства пообещал, что результаты инспекции ТЦК должны быть до конца июля.

Всего известно, что с начала войны ГБР расследует уже 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и военно-врачебных комиссий.

Как сообщить о нарушениях во время работы ТЦК и СП

Если вы столкнулись с проблемами при взаимодействии с ТЦК и СП, нужно сообщать Минобороны: