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Зеленский дал поручение уволить всех областных военкомов

Зеленский дал поручение уволить всех областных военкомов
На заседании СНБО Зеленский дал поручение уволить всех областных военкомов. Фото: Офис президента

11 августа президент Владимир Зеленский собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Главным вопросом, который обсуждался на совещании были результаты проверки военкоматов. Зеленский приказал уволить всех областных руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в Офисе президента.

11 августа президент Владимир Зеленский собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Главным вопросом, который обсуждался на совещании были результаты проверки военкоматов. Зеленский приказал уволить всех областных руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в офисе президента.

В ходе проверки ТЦК правоохранительными органами были выявлены случаи коррупции, в частности, при проведении общей мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам.

Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Главнокомандующему ВСУ назначить офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях, на должности руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

"Наши решения. Освобождаем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах. , потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма - именно им можно доверить эту систему комплектования", - подчеркнул президент.

Добавим. что по результатам проверок, которые совместно осуществляли Служба безопасности, Государственное бюро расследований и Министерство внутренних дел, было открыто 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военкоматов" и вручено 33 подозрения.

Ранее в Минобороны шла речь о том, чтобы заменить треть руководящего состава территориальных центров комплектования (ТЦК) ветеранами войны до конца 2023 года.

Тем не менее, Зеленский считает отвратительными злоупотребления, обнаруженные в ходе проверок в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки военных. Он неоднократно говорил о необходимости привлечения к работе в военкоматах военных, которые потеряли способность продолжать воевать на фронте, но сохранили преданность соответствующим ценностям.

Автор:
Татьяна Гойденко