Подделывал документы для военнообязанных: ДБР задержало начальника Голосеевского военкомата

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника Голосеевского военкомата, который за деньги переправлял военнообязанных через границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, подозреваемый вместе с руководителем одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ организовали незаконную переправку через государственную границу трех человек, за что получили 30 тыс. долларов США.

Злоумышленники оформляли уклоняющимся пакет фиктивных документов о том, что они непригодны к военной службе.

Согласно сообщению, начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск (КСУ) ВСУ, который также является начальником одного из отделов Киевской городской военной администрации Бюро экономической безопасности разоблачен на масштабной коррупционной схеме еще 3 августа и помещен под стражу. У него есть возможность внести залог почти в два миллиона гривен.

В настоящее время обоим мужчинам доложено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины), им грозит лишение свободы до 9 лет.

Прокуроры решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения начальнику киевского районного ТЦК и отстранению его от занимаемой должности.

Правоохранители также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к данному делу.

Напомним, ранее Служба безопасности заблокировала еще 5 схем нелегального выезда граждан призывного возраста за границу. В результате комплексных мероприятий были задержаны организаторы сделок.

Свои "услуги" злоумышленники оценивали от 6 до 9 тысяч долларов.