Военнослужащим упростили порядок реализации постановлений ВЛК

Украинским военнослужащим, получившим ранения, больше не нужно возвращаться в воинскую часть для оформления отпусков по состоянию здоровья и увольнения из рядов Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Согласно изменениям, установленным военно-врачебной комиссией (ВЛК), во время действия военного положения военнослужащие, которые были признаны непригодными к дальнейшей службе или которым был назначен отпуск для лечения после болезни или ранения, направляются в Территориальный центр квалифицированной медицинской помощи и Социальную поддержку ( ТЦК и СП).

По новой процедуре военные смогут получить необходимые документы по отпуску или увольнению с военной службы без необходимости личного посещения воинской части. Это стало возможным благодаря внедрению электронного документооборота.

Кроме того, президент Украины подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", упрощающий порядок реализации постановлений ВЛК.

В Украине планируют постепенно сделать более быстрым и удобным процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Процесс предполагает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, технических разработок и тестирований ресурсов.

Напомним, 24 июня правительство утвердило план мер по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы на 2023 год. Будет расширена сеть военно-врачебных комиссий (ВЛК), внедрены цифровые инструменты и оборудованы помещения к требованиям людей с ограниченными возможностями.