Військовослужбовцям спростили порядок реалізації постанов ВЛК

Українським військовослужбовцям, які отримали поранення, більше не потрібно повертатися до військової частини для оформлення відпусток за станом здоров'я та звільнення з лав Збройних Сил України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Згідно зі змінами, встановленими військово-лікарською комісією (ВЛК), під час дії воєнного стану військовослужбовці, які були визнані непридатними до подальшої служби або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до Територіального центру кваліфікованої медичної допомоги та Соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За новою процедурою, військові зможуть отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби без потреби особистого відвідування військової частини. Це стало можливим завдяки впровадженню електронного документообігу.

Окрім цього, президент Україн підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану", який спрощує порядок реалізації постанов ВЛК.

В Україні планують поступово зробити швидшим та зручнішим процес проходження військово-лікарської комісії. Процес передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів, технічних розробок і тестувань ресурсів.

Нагадаємо, 24 червня уряд затвердив план заходів з оптимізації процесів військово-лікарської експертизи на 2023 рік. Буде розширена мережа військово-лікарських комісій (ВЛК), впроваджені цифрові інструменти та обладнані приміщення до вимог людей з обмеженими можливостями.