В Украине ввели электронный документооборот во время прохождения ВВК: что изменится

Кабинет министров Украины принял решение о введении электронного документооборота для прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом в пятницу, 25 августа, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Правительство утвердило порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, медучреждениями, военкоматами.

Как раньше проходили ВВК

В социальных сетях время от времени военные сообщали о бюрократии и сложностях в прохождении ВВК. Дело в том, что все документы, связанные с прохождением ВВК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего, передавались в бумажном виде.

"Это усложняло эти процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего", — подчеркнула Маляр.

Военно-врачебная комиссия — как будут проходить теперь

Правительство утвердило порядок электронного документооборота, который должен упростить взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках ВВК. Речь идет, в частности, и о взаимодействии воинских частей, центров комплектования и медицинских учреждений.

"Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК", — объясняют в Минобороны.

Такие субъекты теперь смогут передавать и получать следующие документы в электронной форме:

именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;

постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВВК;

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;

выдержки из приказов воинской части.

Решение правительства также предполагает внедрение соответствующих технических решений.

Ранее президент Украины подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", упрощающий порядок реализации постановлений ВВК.

В целом, в стране планируют постепенно сделать более быстрым и удобным процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Процесс предполагает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, технических разработок и тестирований ресурсов.

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