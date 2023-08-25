В Україні запровадили електронний документообіг під час проходження ВЛК: що зміниться

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу для проходження військово-лікарської комісії.

Про це у п'ятницю, 25 серпня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Уряд затвердив порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, медзакладами, військкоматами.

Як раніше проходили ВЛК

В соціальних мережах час від часу військові повідомляли про бюрократію та складнощі в проходженні ВЛК. Справа в тому, що усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді.

"Це ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця", — підкреслила Маляр.

Військово-лікарської комісії — як будуть проходити тепер

Уряд затвердив порядок електронного документообігу, який має спростити взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках ВЛК. Йдеться, зокрема, і про взаємодію військових частин, центрів комплектування та медичних закладів.

"Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК", — пояснюють в Міноборони.

Такі суб'єкти тепер зможуть надсилати та отримувати наступні документи в електронній формі:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я;

витяги з наказів військової частини.

Рішення уряду також передбачає впровадження відповідних технічних ріщень.