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Рада перейменувала місто Новоград-Волинський
Верховна Рада Україна 16 листопада офіційно повернула місту Новоград-Волинський Житомирської області історичну назву — Звягель. Про це повідомив народний депутат Дмитро Костюк.
Відповідно Новоград-Волинський район перейменований на Звягельський.
Жоден нардеп не проголосував проти перейменування, лише кілька членів фракції "Платформа за життя і мир" (колишня ОПЗЖ) вирішили утриматися.
У липні 2022 року Житомирська обласна рада підтримала ідею перейменування міста Новоград-Волинський у Звягель, а Новоград-Волинського району – у Звягельський.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У листопаді у Верховній Раді зареєстрували постанову про перейменування міста Новоград-Волинський Житомирської області на Звягель.
Місто мало назву Звягель з XVI століття. Але у 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт увійшов в склад Російської імперії. Тоді Катерина ІІ перейменувала його на Новоград-Волинський. Нещодавно місцеві жителі ініціювали повернення місту історичної назви.
Це четверте за величиною місто Житомирської області. На початок 2022 року у ньому проживали, за офіційною оцінкою, 55,1 тисячі мешканців.