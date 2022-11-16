Рада перейменувала місто Новоград-Волинський

Верховна Рада Україна 16 листопада офіційно повернула місту Новоград-Волинський Житомирської області історичну назву — Звягель. Про це повідомив народний депутат Дмитро Костюк.

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Відповідно Новоград-Волинський район перейменований на Звягельський.

Жоден нардеп не проголосував проти перейменування, лише кілька членів фракції "Платформа за життя і мир" (колишня ОПЗЖ) вирішили утриматися.

У липні 2022 року Житомирська обласна рада підтримала ідею перейменування міста Новоград-Волинський у Звягель, а Новоград-Волинського району – у Звягельський.

У листопаді у Верховній Раді зареєстрували постанову про перейменування міста Новоград-Волинський Житомирської області на Звягель.

Місто мало назву Звягель з XVI століття. Але у 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт увійшов в склад Російської імперії. Тоді Катерина ІІ перейменувала його на Новоград-Волинський. Нещодавно місцеві жителі ініціювали повернення місту історичної назви.

Це четверте за величиною місто Житомирської області. На початок 2022 року у ньому проживали, за офіційною оцінкою, 55,1 тисячі мешканців.