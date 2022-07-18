Верховна Рада перейменувала Володимир-Волинський район Волинської області на Володимирський. За відповідний проект постанови №7509 проголосувало 327 депутатів, жоден не виступив проти і не утримався.

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Рішення прийнято у зв'язку з тим, що ще 15 грудня 2021 року парламент перейменував районний центр - місто Володимир-Волинський - просто у Володимир. У пояснювальній записці до документа зазначається, що ініціатива про перейменування виходила від Володимир-Волинського райради.

Зазначимо, що авторами внесеного 1 липня проекту постанови є Андрій Клочко, Віталій Безгін та В'ячеслав Рубльов ("Слуга народу") та Ігор Гузь (група "За майбутнє"). Останні двоє є депутатами, обраними від мажоритарних округів Волинської області (загалом таких депутатів у Раді п'ятеро).

Володимир-Волинський район у нинішніх межах був утворений у рамках адміністративно-територіальної реформи, що відбулася 2020 року, внаслідок якої у Волинській області залишилося лише чотири райони.

Станом на початок 2022 року у Володимир-Волинському районі було, згідно з офіційною оцінкою, 169,2 тисяч жителів. Незважаючи на те, що його адмінцентром є Володимир (37,9 тисяч жителів), найбільшим містом у районі є Нововолинськ (49,8 тисяч жителів).

До реформи у цьому регіоні також існував Володимир-Волинський район із центром в однойменному місті, яке, однак, до складу району не входило, а було містом обласного значення. На початок 2020 року в районі проживало, за даними Держстату, 24,5 тисяч жителів, включаючи 2,1 тисяч жителів у місті Устилуг, що є одним з найменших в Україні.

Нагадаємо також, що 14 липня Житомирська обласна рада звернулася до парламенту із закликом перейменувати місто Новоград-Волинський Житомирської області на Звягель, а Новоград-Волинський район – на Звягельський. Це останній із трьох міських населених пунктів України, який має досі у своїй назві відсилання до історичного регіону Волинь: селище Володарськ-Волинський Житомирської області було перейменовано на Хорошів у рамках декомунізації ще у 2016 році.