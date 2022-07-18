Верховная Рада переименовала Владимир-Волынский район Волынской области в Владимирский. За соответствующий проект постановления №7509 проголосовало 327 депутатов, ни один не выступил против и не воздержался.

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Решение принято в связи с тем, что еще 15 декабря 2021 года парламент переименовал районный центр - город Владимир-Волынский - в просто Владимир. В пояснительной записке к документу отмечается, что инициатива о переименовании исходил от Владимир-Волынского райсовета.

Отметим, что авторами внесенного 1 июля проекта постановления являются Андрей Клочко, Виталий Безгин и Вячеслав Рублев ("Слуга народа") и Игорь Гузь (группа "За будущее"). Последние двое являются депутатами, избранными от мажоритарных округов Волынской области (всего таких депутатов в Раде пятеро).

Владимир-Волынский район в нынешних границах был образован в рамках административно-территориальной реформы, прошедшей 2020 году, в результате которой в Волынской области осталось всего четыре района.

По состоянию на начало 2022 года в Владимир-Волынском районе было, согласно официальной оценке, 169,2 тысячи жителей. Несмотря на то, что его админцентром является Владимир (37,9 тысячи жителей), крупнейшим городом в районе является Нововолынск (49,8 тысячи жителей).

До реформы в этом регионе также существовал Владимир-Волынский район с центром в одноименном городе, который, однако, в состав района не входил, а был городом областного значения. На начало 2020 года в районе проживало, по данным Госстата, 24,5 тысячи жителей, включая 2,1 тысячи жителей в городе Устилуг, являющемся одним из самых маленьких в Украине.

Напомним также, что 14 июля Житомирский областной совет обратился к парламенту с призывом переименовать город Новоград-Волынский Житомирской области в Звягель, а Новоград-Волынский район – в Звягельский. Это последний из трех городских населенных пунктов Украины, имеющий до сих пор в своем названии отсылку к историческому региону Волынь: поселок Володарск-Волынский Житомирской области был переименован в Хорошев в рамках декоммунизации еще в 2016 году.