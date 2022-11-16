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Рада переименовала город Новоград-Волынский
Верховная Рада Украины 16 ноября официально вернула городу Новоград-Волынский Житомирской области историческое название - Звягель. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Костюк.
Соответственно Новоград-Волынский район переименован в Звягельский.
Ни один нардеп не проголосовал против переименования, лишь несколько членов фракции "Платформа за жизнь и мир" (бывшая ОПЗЖ) решили воздержаться.
В июле 2022 года Житомирский областной совет поддержал идею переименования города Новоград-Волынский в Звягель, а Новоград-Волынского района – в Звягельский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ноябре в Верховной Раде зарегистрировали постановление о переименовании города Новограда-Волынского Житомирской области на Звягель.
Город назывался Звягель с XVI века. Но в 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт вошел в состав Российской империи. Тогда Екатерина II переименовала его в Новоград-Волынский. Недавно местные жители инициировали возвращение городу исторического названия.
Это четвертый по величине город Житомирской области. На начало 2022 года в нем проживали, по официальной оценке, 55,1 тысяч жителей.