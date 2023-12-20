Як українці ставляться до можливої відставки Залужного, - опитування

92% українців довіряють головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, 72% опитаних негативно поставилися б до його можливої відставки. Українці розділилися порівну в оцінці того, чи справді між президентом Володимиром Зеленським та Залужним є конфлікт.

Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Можлива відставка Залужного

Зазначається, що 72% українців негативно поставилися би до рішення президента Володимира Зеленського відправити Залужного у відставку.

Лише 2% респондентів поставилися до цього рішення позитивно. Ще 21% мають нейтральне сприйняття цього, а 5% не змогли сформулювати свою думку.

Соціологи зазначають, що навіть серед респондентів, які довіряють Зеленському, 71% поставилися би негативно до рішення звільнити Залужного, і лише 3% поставилися би до цього позитивно.

Також негативно сприйняли б цю кадрову заміну у всіх регіонах України.

Чи є конфлікт між Зеленським та Залужним

Українці розділилися порівну в оцінці того, чи справді між президентом Володимиром Зеленським та Залужним є конфлікт.

Загалом у те, що між президентом та головнокомандувачем можуть бути певні розбіжності, вірять трохи менше половини українців — 43%. Утім з них лише 8% вважають, що ситуація дуже серйозна, а решта 35% вважають ці непорозуміння не дуже серйозними.

Взагалі не вважають, що є певний конфлікт — 39%, а 18% не змогли визначитися зі своєю думкою.

"Українці розраховують на злагоджену і конструктивну співпрацю між військовим командуванням та політичним керівництвом країни. Можемо бачити, що Залужний зберігає високу суспільну довіру і загалом українці несприйнятливі до критики, яка може лунати. І враховуючи поточну ситуацію з суспільною підтримкою різних інституцій, така критика проти Залужного, скоріше негативно позначиться не на ньому, а на загалом політичній владі України", - коментують у КМІС.

Довіра українців до Зеленського та Залужного

Нагадаємо, згідно опитування КМІС, абсолютну довіру в суспільстві зберігають Збройні сили – як і в грудні 2022 року, так і зараз 96% довіряють ЗСУ. Крім цього, 88% українців довіряють головнокомандувачу Валерію Залужному (не довіряють – лише 4%).

Наразі 62% опитаних довіряють президенту, а не довіряють – 18%. У грудні 2022 року 84% довіряли президенту, не довіряли – 5%.