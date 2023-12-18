"Прослушка" Залужного: СБУ відкрила кримінальне провадження

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення “прослушки” в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

"Наголошуємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи", - підкреслили в СБУ.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.

"Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу", - повідомили в СБУ.

Там додали, що правоохоронці вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування даного правопорушення.

"Прослуховування" кабінетів

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи інформацію про знаходження "прослушки" у Залужного, заявила, що сливи секретної інформації зі штабів в Україні вже мали місце.

"Не знаю, що і хто у Главкома хотів почути, бо в принципі всі свідомі того, що є ймовірність прослуховування і витоку інформації. Тому це завжди враховується під час спілкування голосом. Але те, що в нас є зливи секретної інформації, скажімо, зі штабів - так", - зауважила Маляр, додавши, що військова таємниця вже не раз ставала публічною.

У кабінеті Залужного знайшли "прослушку"

Спершу про "прослушку" у кабінеті Валерія Залужного писало "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела у військових колах.

За даними видання, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

"Ці пристрої були виявлені при підготовці приміщення до роботи", - додав співрозмовник видання.

Крім цього, "Українська правда" зазначає, що пристрої для прослуховування знайшли також у співробітників Залужного.