"Прослушка" Залужного: СБУ открыла уголовное производство

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту выявления “прослушки” в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что производство открыто по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

"Отмечаем, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы", - подчеркнули в СБУ.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.

"Любых средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что правоохранители принимают все предусмотренные законом меры для расследования данного правонарушения.

"Прослушивание" кабинетов

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя информацию о нахождении "прослушки" у Залужного, заявила, что сливы секретной информации из штабов в Украине уже имели место.

"Не знаю, что и кто у Главкома хотел услышать, потому что в принципе все осознают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается при общении голосом. Но то, что у нас есть слив секретной информации, скажем, со штабов - да", - заметила Маляр, добавив, что военная тайна уже не раз становилась публичной.

В кабинете Залужного нашли "прослушку"

Сначала о "прослушке" в кабинете Валерия Залужного писало "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в военных кругах.

По данным издания, обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

"Эти устройства были обнаружены при подготовке помещения к работе", - добавил источник.

Кроме этого, "Украинская правда" отмечает, что прослушивающие устройства нашли также у сотрудников Залужного.