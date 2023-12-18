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"Прослушка" Залужного: СБУ открыла уголовное производство
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту выявления “прослушки” в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что производство открыто по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.
"Отмечаем, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы", - подчеркнули в СБУ.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.
"Любых средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу", - сообщили в СБУ.
Там добавили, что правоохранители принимают все предусмотренные законом меры для расследования данного правонарушения.
"Прослушивание" кабинетов
Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя информацию о нахождении "прослушки" у Залужного, заявила, что сливы секретной информации из штабов в Украине уже имели место.
"Не знаю, что и кто у Главкома хотел услышать, потому что в принципе все осознают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается при общении голосом. Но то, что у нас есть слив секретной информации, скажем, со штабов - да", - заметила Маляр, добавив, что военная тайна уже не раз становилась публичной.
В кабинете Залужного нашли "прослушку"
Сначала о "прослушке" в кабинете Валерия Залужного писало "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в военных кругах.
По данным издания, обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.
"Эти устройства были обнаружены при подготовке помещения к работе", - добавил источник.
Кроме этого, "Украинская правда" отмечает, что прослушивающие устройства нашли также у сотрудников Залужного.