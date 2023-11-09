Гибель помощника Залужного: сообщено о подозрении офицеру, подарившему гранаты

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру из Аппарата главнокомандующего ВСУ, подарившему гранаты Геннадию Частякову, от взрыва которых он погиб в свой день рождения.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат «DM 51A2» и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю его дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств", - отметили в ГБР.

Как отмечают правоохранители, две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ).

"Досудебное следствие продолжается, работники Бюро устанавливают все факты, связанные с трагическим событием и пока не исключают ни одну из версий", - подчеркнули в ГБР.

Имя подозреваемого не называется, но по данным СМИ, речь идет о старшем помощнике заместителя главкома ВСУ, полковнике Олеге Тимченко.

Напомним, ранее сообщалось, что работники ГБР рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова.

Под Киевом в селе Чайка в результате взрыва гранаты погиб помощник Залужного

6 ноября у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным.

Он достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявляет, что Геннадий Частяков погиб, потому что сам привел в действие одну из подаренных ему на день рождения гранат.

Погибшему было 39 лет. Его 13-летний сын получил тяжелые травмы.

Сам Залужный также отреагировал на гибель Частякова в соцсетях, заявив, что тот с начала полномасштабного российского вторжения был для него "надежным плечом", полностью посвятив свою жизнь ВСУ и борьбе с российской агрессией.