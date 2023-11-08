Загибель помічника Залужного: правоохоронці назвали основну версію слідства

Працівники Державного бюро розслідувань наразі розглядають нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами головною версією причини загибелі помічника головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного Геннадія Частякова.

Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

"За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм", – зазначила вона.

Сапьян додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:

вбивство на замовлення спецслужб РФ;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату головнокомандувача ЗС України.

Нагадаємо, що 7 листопада 2023 року підслідність у кримінальному провадженні щодо загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ за фактом підриву гранати в селі Чайки на Київщині було визначено Офісом Генерального прокурора за Державним бюро розслідувань.

Наразі досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією.

Під Києвом у селі Чайка внаслідок вибуху гранати загинув помічник Залужного

6 листопада в загиблого майора Частякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним.

Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляє, що Геннадій Частяков загинув, бо сам привів у дію одну з подарованих йому на день народження гранат.

Загиблому було 39 років. Його 13-річний син дістав важкі травми.

Сам Залужний також відреагвав на загибель Частякова у соцмережах, заявивши, що той з початку повномасштабного російського вторгнення був для нього "надійним плечем", повністю присвятивши своє життя ЗСУ і боротьбі з російською агресією.