Смерть помощника Залужного: правоохранители назвали основную версию следствия

Работники Государственного бюро расследований рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова.

Об этом рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

"По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством", – отметила она.

Сапьян добавила, что в уголовном производстве также рассматриваются другие возможные версии:

убийство по заказу спецслужб РФ;

убийство на почве неприязненных отношений;

попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера Аппарата главнокомандующего ВС Украины

В настоящее время досудебное следствие продолжается, работники Бюро устанавливают все факты, связанные с трагическим событием.

Под Киевом в селе Чайка в результате взрыва гранаты погиб помощник Залужного

6 ноября у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным.

Он достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявляет, что Геннадий Частяков погиб, потому что сам привел в действие одну из подаренных ему на день рождения гранат.

Погибшему было 39 лет. Его 13-летний сын получил тяжелые травмы.

Сам Залужный также отреагировал на гибель Частякова в соцсетях, заявив, что тот с начала полномасштабного российского вторжения был для него "надежным плечом", полностью посвятив свою жизнь ВСУ и борьбе с российской агрессией.