АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Смерть помощника Залужного: правоохранители назвали основную версию следствия

Смерть помощника Залужного: правоохранители назвали основную версию следствия
Фото: пресс-служба ГБР

Работники Государственного бюро расследований рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова.

Об этом рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

"По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством", – отметила она.

Сапьян добавила, что в уголовном производстве также рассматриваются другие возможные версии:

  • убийство по заказу спецслужб РФ;
  • убийство на почве неприязненных отношений;
  • попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера Аппарата главнокомандующего ВС Украины

В настоящее время досудебное следствие продолжается, работники Бюро устанавливают все факты, связанные с трагическим событием.

Под Киевом в селе Чайка в результате взрыва гранаты погиб помощник Залужного

6 ноября у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным.

Он достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявляет, что Геннадий Частяков погиб, потому что сам привел в действие одну из подаренных ему на день рождения гранат.

Погибшему было 39 лет. Его 13-летний сын получил тяжелые травмы.

Сам Залужный также отреагировал на гибель Частякова в соцсетях, заявив, что тот с начала полномасштабного российского вторжения был для него "надежным плечом", полностью посвятив свою жизнь ВСУ и борьбе с российской агрессией.

Автор:
Светлана Манько