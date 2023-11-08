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Смерть помощника Залужного: правоохранители назвали основную версию следствия
Работники Государственного бюро расследований рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова.
Об этом рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.
"По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством", – отметила она.
Сапьян добавила, что в уголовном производстве также рассматриваются другие возможные версии:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- убийство по заказу спецслужб РФ;
- убийство на почве неприязненных отношений;
- попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера Аппарата главнокомандующего ВС Украины
В настоящее время досудебное следствие продолжается, работники Бюро устанавливают все факты, связанные с трагическим событием.
Под Киевом в селе Чайка в результате взрыва гранаты погиб помощник Залужного
6 ноября у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным.
Он достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявляет, что Геннадий Частяков погиб, потому что сам привел в действие одну из подаренных ему на день рождения гранат.
Погибшему было 39 лет. Его 13-летний сын получил тяжелые травмы.
Сам Залужный также отреагировал на гибель Частякова в соцсетях, заявив, что тот с начала полномасштабного российского вторжения был для него "надежным плечом", полностью посвятив свою жизнь ВСУ и борьбе с российской агрессией.