В ISW проанализировали статью Залужного о войне в Украине

Статья в издании Economist главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного четко очерчивает его соображения по поводу изменений, которые должна осуществить Украина, чтобы преодолеть нынешнюю "позиционную" стадию войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Залужный писал, что война "постепенно переходит к позиционной форме" и отмечал, что Украине необходимо получить преимущество в воздухе, прорывать минные заграждения по глубине, повысить эффективность контрбатарейной борьбы, создавать и готовить необходимые резервы и наращивать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Позиционная война касается военных операций, не приводящих к быстрым или резким изменениям на линии фронта, несмотря на постоянные усилия обеих сторон улучшить свои позиции. Примечательно, что Залужный в своей статье не сказал, что война зашла в тупик, и не предположил, что Украина не может добиться успеха", - отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что Залужный сосредотачивался на объяснении того, что нынешний позиционный характер войны является следствием технико-тактического паритета на поле боя и широкого использования российскими и украинскими войсками минных заграждений.

Залужный рассмотрел возможности, предоставляющие Украине вызовы со стороны России, в том числе значительные потери российской авиации, использование Украиной западного ракетно-артиллерийского вооружения. Он также обратил внимание на неспособность России воспользоваться преимуществами своих человеческих мобилизационных ресурсов из-за политических, организационных и мотивационных проблем.

Залужный утверждал, что во избежание "окопной войны" в стиле Первой мировой войны и перехода к маневровой войне Украина должна разработать новые подходы, включая технологические и другие изменения, некоторые из которых зависят от поддержки Запада, а другие требуют адаптации в украинской армии, государстве и обществе.

Залужный пришел к выводу, что позиционная война выгодна России, поскольку она позволяет затянуть войну и получить преимущества в определенных областях.

Главнокомандующий ВСУ также заявил, что Украина или Россия могут вернуться к скорой маневровой войне, если разрешат обстоятельства. Для Украины это потребует дополнительных военных ресурсов от Запада.

Аналитики ISW подчеркнули, что в статье Залужного говорилось о том, как выйти из позиционной войны, а не о том, что война зашла в тупик.

Реакция Зеленского на статью Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что война в Украине не является "патовой ситуацией", комментируя СМИ статью главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного о позиционном характере войны в Украине.

Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен 4 ноября заявил, что нынешняя ситуация на передовой "не является патовой", даже если "прошло время" и "люди устали".

Зеленский подчеркнул, что Украина предоставляет приоритет безопасности своих военнослужащих и нуждается в американских истребителях F-16 и ПВО, чтобы получить преимущество над армией РФ.

Зеленский напомнил, что многие наблюдатели поспешили назвать ситуацию на поле боя в 2022 году "патовой", но украинские силы с помощью нескольких "уловок, тактик и военных действий" смогли освободить Харьковскую область и западный берег Херсонской области.

Зеленский добавил, что президент России Владимир Путин не остановится на ныне оккупированных Россией рубежах и отметил, что Украина "не имеет права даже думать о том, чтобы сдаться".

В Белом доме отреагировали на статью Залужного по поводу войны в Украине

По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, статья Залужного является одним из важных аргументов в подтверждение необходимости дальнейшей поддержки Украины.

"Я думаю, что это подчеркивает, сколь важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину", – заявил он на пресс-брифинге.

Кирби подчеркнул, что во время войны потребности сторон меняются. Это касается и вооружения, которое партнеры предоставляют Украине. Он считает, что Штаты уже "эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину".

В то же время Кирби подчеркнул, что удовлетворять неотложные потребности Украины было бы легче, если бы Конгресс принял запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование, в том числе с деньгами для помощи Украине.