РФ отправляет самых образованных командиров на опасные участки фронта, - ISW

Российское военное командование отправляет наиболее способных командиров и военнослужащих на самые опасные участки фронта в Украине вместо того, чтобы использовать их для подготовки мобилизованных солдат.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские военные блоггеры продолжают критиковать российское военное командование за то, что оно не удосужилось наладить долгосрочную подготовку мобилизованных, отправляя на фронт квалифицированных командиров и солдат.

Вместо этого новобранцев учат неопытные карьеристы и офицеры.

"Россия продолжает лишь учиться на своих ошибках ценой значительных потерь, а российское военное командование не обучает новый личный состав эффективной тактике, применяемой компетентными командирами и военнослужащими", - подчеркнули в ISW.

Так, один военный блоггер заявил, что российское военное командование отправляет наиболее способных командиров и военнослужащих на самые опасные участки фронта в Украине вместо того, чтобы использовать их для подготовки нового пополнения армии РФ.

Российский блоггер утверждал, что России необходимо решить эту проблему на системном уровне, иначе вновь сформировавшиеся подразделения повторят прежние российские ошибки на передовой.

Другой российский так называемый военкор отметил, что России нужны опытные военнослужащие, которые будут преподавать в выпускных классах военных училищ, поскольку выпускники изучают только теорию и не получают практики в современной войне.

Блогер намекнул, что есть проблемы с российской военной теорией и отсутствием должной подготовки офицеров, поскольку генералы и офицеры, получающие преподавательские должности, не имеют боевого опыта и заботятся только о собственном карьерном росте.

Он пришел к выводу, что плохое управление российскими операциями на Авдеевском направлении и вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута) свидетельствует о том, что российские генералы не думают о благополучии армии РФ в долгосрочной перспективе.

Заметим, по данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь оккупантов на 90%.

Также в британской разведке сообщали, что моральный дух личного состава оккупационной армии страны-агрессора РФ находится на низком уровне, а неподготовленные мобилизованные солдаты не способны к эффективному наступлению.

Российские захватчики страдают от посттравматического стрессового расстройства из-за отсутствия заботы о психическом здоровье и недостаточной ротации на фронте.