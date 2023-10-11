Психічні розлади серед окупантів стали масовим явищем в армії РФ, - розвідка Британії

Російські загарбники страждають від посттравматичного стресового розладу через відсутність турботи про психічне здоров’я та недостатню ротацію на фронті.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що у грудні 2022 року російські психологи ідентифікували приблизно 100 тисяч військовослужбовців, які страждають на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

"Зараз ця цифра, ймовірно, більша, оскільки російські військові не можуть забезпечити достатню ротацію та відновлення з поля бою", - підкреслили у розвідці Британії.

Там зауважують, що на цю проблему звертали увагу багато командирів окупаційної армії РФ, у тому числі колишній генерал-майор 58-ї загальновійськової армії Іван Попов, якого було звільнено з посади в липні 2023 року.

﻿"Водночас існують додаткові ознаки того, що лікарі в Росії відправляють на фронт непридатних до бою військових. У 2023 році кількість апеляційних позовів проти російських військово-лікарських комісій була вищою, ніж у 2022 році. При цьому багато справ відхилено або позови залишено без задоволення", - наголошують у розвідці.

Раніше розвідка Британії повідомляла, що моральний дух особового складу окупаційної армії країни-агресора РФ перебуває на низькому рівні, а непідготовлені мобілізовані солдати неспроможні до ефективного наступу.

Зауважимо, у Кремлі ще не прийняли рішення щодо оголошення в РФ нової хвилі мобілізації, оскільки російська влада стурбована можливими негативними реакціями у суспільстві.