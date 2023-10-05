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Британська розвідка пояснила причину масштабних навчань з цивільної оборони в РФ
Останніми днями Росія проводить навчання з цивільної оборони на більшій території країни, імітуючи сценарій широкомасштабного міжнародного збройного конфлікту.
Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Британії.
Згідно з повідомленням, ці навчання проводяться щорічно з 2012 року і приурочені до Дня цивільної оборони Росії 4 жовтня. Цьогорічні навчання навряд чи будуть кардинально змінені чи розширені.
У розвідці зазначили, що протягом багатьох поколінь, починаючи з часів СРСР в Росії акцент робився на внутрішній підготовці до можливого великого конфлікту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Навіть зараз, не дивлячись на тривалу війну в Україні, схоже, що Росія не суттєво змінила свою національну готовність впродовж останніх місяців.
Нагадаємо, раніше у британській розвідці розповіли, як РФ планує убезпечити кораблі Чорноморського флоту після серії успішних ударів України по тимчасово окупованому Севастополі.