Британская разведка объяснила причину масштабных учений по гражданской обороне в РФ

В последние дни Россия проводит учения по гражданской обороне на большей территории страны, имитируя сценарий широкомасштабного международного вооруженного конфликта.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Британии.

Согласно сообщению, эти учения проводятся ежегодно с 2012 года и приурочены ко Дню гражданской обороны России 4 октября. Нынешние учения вряд ли будут кардинально изменены или расширены.

В разведке отметили, что на протяжении многих поколений, начиная со времен СССР в России, акцент делался на внутренней подготовке к возможному большому конфликту.

Даже сейчас, несмотря на продолжающуюся войну в Украине, похоже, что Россия не существенно изменила свою национальную готовность за последние месяцы.

Напомним, ранее в британской разведке рассказали, как РФ планирует обезопасить корабли Черноморского флота после серии успешных ударов Украины по временно оккупированному Севастополю.