Российские силы противовоздушной обороны, вероятно, сбили один из своих собственных многоцелевых боевых самолетов Су-35С FLANKER M над Токмаком, примерно в 20 км позади текущей линии фронта.

Об этом сообщается в ежедневном обзоре британской разведки.

Это свидетельствует о возможном недостатке систем узнавания и управления в воздушном пространстве, что имеет важное значение для безопасности собственных самолетов.

Отмечено, что Россия уже понесла значительные потери в боевых самолетах с неподвижным крылом во время вторжения в Украину, и это, вероятно, пятая потеря модернизированных самолетов Су-35С, которые являются одними из самых современных боевых самолетов в российском вооружении.

Согласно сообщению, оккупированный Токмак является важным городом, сильно укрепленным, и часто используется российским штабом для управления операциями на этом участке линии фронта. Штабы обычно защищаются системами противовоздушной обороны малой и средней дальности.

Этот инцидент может иметь серьезные последствия для российских военных операций и подчеркнуть слабые стороны их противовоздушной обороны.

По данным Генштаба ВСУ, РФ уже потеряла в войне 315 самолетов и 316 вертолетов.