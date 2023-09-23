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Британская разведка рассказала о потерях среди командиров элитных подразделений армии РФ
С начала полномасштабного вторжения России в Украину три командира одного из самых элитных российских десантных полков либо ушли в отставку, либо были убиты.
Об этом сообщает разведка Великобритания.
Отмечается, что командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка полковник Василий Попов, вероятно, был убит на Ореховском направлении в Запорожской области.
Несколькими неделями ранее, в августе 2023 года, его предшественник, полковник Петр Попов, вероятно, сложил полномочия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным британской разведки, он сделал это в знак протеста против того, что военные не смогли найти тела убитых оккупантов.
Кроме этого, в первые недели полномасштабного вторжения РФ под Николаевом погиб тогдашний командир 247-й бригады полковник Константин Зизевский.
"Опыт 247 подчеркивает чрезвычайное истощение и частую замену состава в российских войсках, даже среди относительно высокопоставленных кадров", - подчеркнули в разведке Британии.
Ранее британская разведка сообщала, что в нескольких километрах от села Роботино Запорожской области РФ дополнительно усилила 58-ю общевойсковую армию, находящуюся в тяжелом положении, дополнительными воздушно-десантными частями ВДВ.
Также британская разведка сообщала, что, пытаясь сдержать контрнаступление ВСУ, страна-агрессор РФ срочно перебросила на Луганское направление новую 25-ю армию.