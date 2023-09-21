Моральный дух в армии РФ на низком уровне, - британская разведка

Моральный дух личного состава оккупационной армии страны-агрессора РФ находится на низком уровне, а неподготовленные мобилизованные солдаты не способны к эффективному наступлению.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там напоминают, что сегодня, 21 сентября, ровно год с того дня, когда лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил так называемую "частичную мобилизацию" и отправил на войну в Украину около 300 тысяч резервистов.

В разведке отмечают, что 15 сентября бывший генерал и глава комитета обороны Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные должны служить до конца так называемой "специальной военной операции".

Он также признал, что ситуация на фронте сложная и ротация военнослужащих из зоны операции во время службы невозможна.

"Отсутствие регулярных ротаций подразделений вне боевого дежурства, вероятно, является одним из важнейших факторов, способствующих низкому моральному духу россиян, а также несостоятельности российской армии провести подготовку более высокого уровня после вторжения", - подчеркивают в разведке.

Там добавляют, что отсутствие такой подготовки, вероятно, мешает России проводить успешные комплексные наступательные операции.

Заметим, в Кремле еще не приняли решение об объявлении в РФ новой волны мобилизации, поскольку российские власти озабочены возможными негативными реакциями в обществе.

Напомним, ранее в разведке Британии сообщалось, что страна-агрессор РФ вербует на войну с Украиной жителей беднейших регионов, обещая им высокие зарплаты. Однако даже это не помогает набрать необходимое количество добровольцев.

Мобилизация в РФ и на оккупированных территориях

В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда официально планировалось призвать 300 тысяч резервистов.

Сейчас в РФ не прекращается скрытая мобилизация.

Как сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, в России рассматривают возможность дополнительного призыва еще 450 000 человек в свои оккупационные войска.

С начала 2023 года Минобороны страны-агрессорки активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине, чтобы увеличить численность группировок.

Весной британская разведка информировала, что российские власти нацелились на вербовку мигрантов из Центральной Азии, работающих в РФ, для отсрочки новой открытой мобилизации.

Кроме того, по данным украинской разведки, захватчики с начала 2022 года принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.

Оккупационная администрация Горловки (Донецкая область) постоянно мобилизует гражданское население в ряды российского войска. В результате возросло социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения уже погибло более 20 тысяч жителей, которых принудительно мобилизовали.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, россияне продолжают готовиться к принудительной мобилизации жителей оккупированных территорий Украины. Захватчики хотят сделать постановку на "военный учет" обязательной.