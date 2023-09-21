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Моральный дух в армии РФ на низком уровне, - британская разведка
Моральный дух личного состава оккупационной армии страны-агрессора РФ находится на низком уровне, а неподготовленные мобилизованные солдаты не способны к эффективному наступлению.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Там напоминают, что сегодня, 21 сентября, ровно год с того дня, когда лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил так называемую "частичную мобилизацию" и отправил на войну в Украину около 300 тысяч резервистов.
В разведке отмечают, что 15 сентября бывший генерал и глава комитета обороны Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные должны служить до конца так называемой "специальной военной операции".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он также признал, что ситуация на фронте сложная и ротация военнослужащих из зоны операции во время службы невозможна.
"Отсутствие регулярных ротаций подразделений вне боевого дежурства, вероятно, является одним из важнейших факторов, способствующих низкому моральному духу россиян, а также несостоятельности российской армии провести подготовку более высокого уровня после вторжения", - подчеркивают в разведке.
Там добавляют, что отсутствие такой подготовки, вероятно, мешает России проводить успешные комплексные наступательные операции.
Заметим, в Кремле еще не приняли решение об объявлении в РФ новой волны мобилизации, поскольку российские власти озабочены возможными негативными реакциями в обществе.
Напомним, ранее в разведке Британии сообщалось, что страна-агрессор РФ вербует на войну с Украиной жителей беднейших регионов, обещая им высокие зарплаты. Однако даже это не помогает набрать необходимое количество добровольцев.
Мобилизация в РФ и на оккупированных территориях
В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда официально планировалось призвать 300 тысяч резервистов.
Сейчас в РФ не прекращается скрытая мобилизация.
Как сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, в России рассматривают возможность дополнительного призыва еще 450 000 человек в свои оккупационные войска.
С начала 2023 года Минобороны страны-агрессорки активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине, чтобы увеличить численность группировок.
Весной британская разведка информировала, что российские власти нацелились на вербовку мигрантов из Центральной Азии, работающих в РФ, для отсрочки новой открытой мобилизации.
Кроме того, по данным украинской разведки, захватчики с начала 2022 года принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.
Оккупационная администрация Горловки (Донецкая область) постоянно мобилизует гражданское население в ряды российского войска. В результате возросло социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения уже погибло более 20 тысяч жителей, которых принудительно мобилизовали.
Как сообщили в Центре национального сопротивления, россияне продолжают готовиться к принудительной мобилизации жителей оккупированных территорий Украины. Захватчики хотят сделать постановку на "военный учет" обязательной.