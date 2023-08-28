Окупанти хочуть зробити постановку на "військовий облік" обов'язковою на ТОТ

Росіяни продовжують готуватися до примусової мобілізації мешканців окупованих територій України. Загарбники хочуть зробити постановку на "військовий облік" обов'язковою.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що наразі триває розгортання роботи “військкоматів” на Херсонщині та Запоріжжі.

Водночас росіяни вже попереджають чоловіче населення про необхідність стати на облік до фейкових структур.

"За попередніми даними, з 2024 року облік у “військкоматах” стане вже обов’язковим. Після чого наступним етапом стане примусова мобілізація, як це відбувається вже на Сході України та в Криму", - підкреслюють в ЦНС.

Крім того, населення тимчасово окупованого Криму все більш незадоволене примусовою мобілізацією до російських окупаційних військ.

"Окупаційна адміністрація Криму провела закрите соціологічне дослідження, яке засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації у лави російської армії. За результатами цього дослідження окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету. Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих", - наголошують в ЦНС.

Зауважимо, що мобілізація населення окупованих територій є порушенням міжнародного права й кожен дотичний до процесу понесе відповідальність.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація тимчасово окупованої Горлівки (Донецька область) постійно мобілізує цивільне населення до лав російського війська. Внаслідок цього, у місті зросло соціальне напруження, адже від початку повномасштабного вторгнення вже загинуло понад 20 тисяч мешканців, яких примусово мобілізували.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях місцеві мешканці не бажають добровільно приєднуватися до армії окупантів. Через це росіяни намагаються арештувати якомога більше чоловіків.