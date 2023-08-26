В окупації не працюють більшість промислових об’єктів і зростає заборгованість по зарплатах

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей все більше загострюється соціально-економічна криза.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Що відбувається на Донеччині

Так, у Донецькій області більшість промислових об’єктів або не працює, або переведено на 4-денні робочі тижні.

Водночас збільшується заборгованість з невиплати заробітної плати. Причиною цьому служать кілька факторів:

мобілізація більшості працівників;

перевага, яку надають окупанти, конкурентам з РФ;

відсутність ринків збуту.

"В результаті падіння рівня життя росіяни роблять мешканців регіону ще більш залежними від окупантів, які видають 10 тис. рублів виплат в обмін на паспорт", - йдеться у повідомленні.

Репресії на Луганщині

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни активно шукають членів українського підпілля.

Для цього в регіон прибули додаткові сили ФСБ, які шукають "диверсантів". Відтак в області збільшилась кількість викрадень місцевих мешканців поліцаями, яких вивезли до фільтраційних таборів.

"Російська влада не розуміє, що попри свої пропагандистські ілюзії, вони лише недовговічні окупанти й Сили Оборони знають, де розміщений ворог. Репресії ж лише посилюють спротив", - наголосили у Центрі.

Ситуація на ТОТ: що відомо

Окупанти започаткували дешеві іпотеки на тимчасово окупованих територіях, але росіяни не поспішають їхати до України.

Також нещодавно гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області Євген Балицький презентував своїм московським господарям “програму розвитку регіону”. Йдеться про захоплення українських підприємств, які росіяни”націоналізують” й потім віддають своїм підставним особам.

Тим часом гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях суттєво загострюється. У населених пунктах все більша нестача питної води, ліків та товарів першої необхідності.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області виник дефіцит робочої сили через масову мобілізацію чоловіків на фронт. А водії в Маріуполі оголосили страйк через те, що їм не виплачують зарплату впродовж двох місяців.

Раніше ЦНС писав, що росіяни провели закрите соціологічне дослідження, щоб дізнатись справжні погляди місцевого населення. Результати не вразили Москву, адже більша частина людей на ТОТ півдня України не підтримують окупацію регіону РФ.

За даними українського підпілля, це все призвело до невдоволення Кремля роботою гауляйтерів регіонів, а саме Володимиром Сальдо і Євгеном Балицьким.