Ворог завозить гастролерів з РФ для імітації виборчого процесу на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях ворог продовжує готуватись до імітації “виборів” й для цього в регіон прибувають спеціалісти з РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни досі не довіряють колаборантам, які виконують суто демонстративну роль й не мають влади в регіоні.

"Після провалу з “референдумом”, який проігнорувала більшість місцевого населення і який відбувся лише у фантазіях пропагандистів, окупанти сподіваються покращити ситуацію на “виборах”", - зауважують у ЦНС.

Для цього на ТОТ прибувають політтехнологи, спостерігачі, організатори масовки та пропагандисти.

При цьому, контроль за “виборчим процесом” будуть здійснювати представники російського ЦВК з РФ.

"Росіяни вже поставили вимоги аби всі працівники бюджетних підприємств ходили голосувати під розпис гуртом у визначений для підприємства день. При цьому знімати процес будуть завчасно розставлені пропагандисти", - підкреслюють в ЦНС.

Там додають, що основним завданням Москва вважає намалювати явку хоча б на камеру.

"Проте навіть якщо не вдасться, то тоді буде розігруватись сценарій “референдуму”, де відсутність людей на дільницях пояснили тим, що “багато хто голосував за місцем проживання чи голосував в інший день”", - наголошують в ЦНС.

Місцеві вибори в РФ 10 вересня

На тлі майбутніх місцевих виборів у РФ, окупанти планують провести у вересні псевдовибори також на тимчасово окупованих територіях України.

За даними російських ЗМІ, центрвиборчком РФ сподівається провести тут "регіональні й місцеві вибори" 10 вересня.

При цьому в РФ не існує поняття як "вибори", адже фактично вся влада сконцентрована в руках лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Але російські спецслужби готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Українців закликають надавати українській розвідці інформацію стосовно незаконного плебісциту.

Наразі на тимчасово окупованих територіях російська влада створила так звані "школи молодого виборця", які за допомогою пропаганди мають на меті навчити молодь фальсифікувати вибори.

Зауважимо, майже весь світ не визнав результатів "референдуму", який Росія провела у чотирьох областях України для виправдання їх анексії.