Українців на окупованих територіях закликають надати інформацію стосовно псевдовиборів

Російські спецслужби готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Українців закликають надавати українській розвідці інформацію стосовно незаконного плебісциту.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що кремлівський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року.

"Ціль — спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні російською армією", - зауважують у ГУР МО.

Там нагадують, що усіх причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством України та нормами міжнародного права, як це і відбувалось раніше із зрадниками та колаборантами.

У розвідці закликали громадян України на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію стосовно псевдовиборів.

ГУР МО необхідна інформація про:

колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з Росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери і т.д.);

так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;

свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.

Як наголошують у відомстві, надана інформація сприятиме наближенню поразки окупантів та допоможе виявленню:

пунктів дислокації, адрес проживання особового та керівного складу окупаційних військ;

складів зберігання снарядів та пально-мастильних матеріалів;

місць розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

місць розміщення засобів РЕР та РЕБ (характерна ознака: антени та локатори);

штабів та пунктів управління окупаційними військами;

місць зберігання та чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

Місцеві вибори в РФ 10 вересня

На тлі майбутніх місцевих виборів у РФ, окупанти планують провести у вересні псевдовибори також на тимчасово окупованих територіях України.

За даними російських ЗМІ, центрвиборчком РФ сподівається провести тут "регіональні й місцеві вибори" 10 вересня.

При цьому в РФ не існує поняття як "вибори", адже фактично вся влада сконцентрована в руках лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Наразі на тимчасово окупованих територіях російська влада створила так звані "школи молодого виборця", які за допомогою пропаганди мають на меті навчити молодь фальсифікувати вибори.

Зауважимо, майже весь світ не визнав результатів "референдуму", який Росія провела у чотирьох областях України для виправдання їх анексії.