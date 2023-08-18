Украинцев на оккупированных территориях призывают предоставить информацию о псевдовыборах

Российские спецслужбы готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Украинцев призывают предоставлять украинской разведке информацию о незаконном плебисците.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что кремлевский оккупационный режим планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года.

"Цель - попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией", - отмечают в ГУР МО.

Там напоминают, что все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права, как это и происходило ранее с предателями и коллаборантами.

В разведке призвали граждан Украины на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах.

ГУР МО необходима информация о:

коллаборантах из местных жителей и их кураторов из России (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);

так называемых депутатах и представителей оккупационных администраций;

свидетельство фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

Как отмечают в ведомстве, предоставленная информация будет способствовать приближению поражения оккупантов и поможет выявлению:

пунктов дислокации, адресов проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;

складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;

мест размещения, хранения и ремонта военной техники;

мест размещения средств РЭР и РЭБ (характерный признак: антенны и локаторы);

штабов и пунктов управления оккупационными войсками;

мест хранения и дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО)

Местные выборы в РФ 10 сентября

На фоне предстоящих местных выборов в РФ оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы также на временно оккупированных территориях Украины .

По данным российских СМИ, Центризбирком РФ надеется провести здесь "региональные и местные выборы" 10 сентября.

При этом у РФ не существует понятия как "выборы", ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

В настоящее время на временно оккупированных территориях российские власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель научить молодежь фальсифицировать выборы.

Заметим, почти весь мир не признал результаты "референдума", который Россия провела в четырех областях Украины для оправдания их аннексии.