Служба безопасности установила личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в местные оккупационные органы РФ на временно захваченной части Луганщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Среди враждебных приспешников – руководители "избирательной комиссии ЛНР", а также представители территориальных очагов кремлевской партии "Единая Россия" и других думских политических сил.

По одному из сценариев российские захватчики планируют провести фейковые выборы в сентябре этого года.

Во время незаконного голосования должны "избрать" "депутатов" псевдопарламента "ЛНР", а также "советов" так называемых "муниципальных образований".

"Как установило следствие, все 15 коллаборантов принимают непосредственное участие в подготовке к будущему фейковому "волеизъявлению". В частности, они сформировали так называемые "территориальные избирательные комиссии", которые должны фальсифицировать "явку избирателей" и итоги "голосования". обустройством "избирательных участков", подбирают и инструктируют "персонал", проводят масштабную агитационную кампанию в поддержку псевдовыборов", - отметили в СБУ.

По разоблаченным фактам следователи Службы безопасности начали уголовные производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

"Раньше шесть фигурантов уже получили от СБУ подозрение за организацию и проведение псевдореферендума на Луганщине в сентябре 2022 года. Поскольку разоблаченные коллаборанты находятся на временно оккупированной части региона, продолжаются комплексные меры для привлечения их к ответственности. Злоумышленникам". в СБУ.

Местные выборы в РФ 10 сентября

На фоне предстоящих местных выборов в РФ оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы также на временно оккупированных территориях Украины .

По данным российских СМИ, Центризбирком РФ надеется провести здесь "региональные и местные выборы" 10 сентября.

При этом у РФ не существует понятия как "выборы", ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

В настоящее время на временно оккупированных территориях российские власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель научить молодежь фальсифицировать выборы.

Заметим, почти весь мир не признал результаты "референдума", который Россия провела в четырех областях Украины для оправдания их аннексии.