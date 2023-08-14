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Преступность
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Колаборантам, которые готовят новые "выборы" РФ на оккупированных территориях, грозит до 15 лет тюрьмы

Колаборантам, которые готовят новые "выборы" РФ на оккупированных территориях, грозит до 15 лет тюрьмы

Служба безопасности установила личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в местные оккупационные органы РФ на временно захваченной части Луганщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Среди враждебных приспешников – руководители "избирательной комиссии ЛНР", а также представители территориальных очагов кремлевской партии "Единая Россия" и других думских политических сил.

По одному из сценариев российские захватчики планируют провести фейковые выборы в сентябре этого года.

Во время незаконного голосования должны "избрать" "депутатов" псевдопарламента "ЛНР", а также "советов" так называемых "муниципальных образований".

"Как установило следствие, все 15 коллаборантов принимают непосредственное участие в подготовке к будущему фейковому "волеизъявлению". В частности, они сформировали так называемые "территориальные избирательные комиссии", которые должны фальсифицировать "явку избирателей" и итоги "голосования". обустройством "избирательных участков", подбирают и инструктируют "персонал", проводят масштабную агитационную кампанию в поддержку псевдовыборов", - отметили в СБУ.

По разоблаченным фактам следователи Службы безопасности начали уголовные производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

"Раньше шесть фигурантов уже получили от СБУ подозрение за организацию и проведение псевдореферендума на Луганщине в сентябре 2022 года. Поскольку разоблаченные коллаборанты находятся на временно оккупированной части региона, продолжаются комплексные меры для привлечения их к ответственности. Злоумышленникам". в СБУ.

Местные выборы в РФ 10 сентября

На фоне предстоящих местных выборов в РФ   оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы также на временно оккупированных территориях Украины .

По данным российских СМИ, Центризбирком РФ надеется провести здесь "региональные и местные выборы" 10 сентября.

При этом у РФ не существует понятия как "выборы", ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

В настоящее время на временно оккупированных территориях российские власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель   научить молодежь фальсифицировать выборы.

Заметим, почти весь мир не признал результаты "референдума", который Россия провела в четырех областях Украины для оправдания их аннексии.

Автор:
Светлана Манько