Пытали украинских патриотов: СБУ сообщила о подозрении коллаборантам из оккупационной "милиции" в Херсонской области

Служба безопасности установила личности еще 31 приспешника врага, которые во время оккупации Херсонской области вступили в созданный агрессором "главное управление МВД Херсонской области РФ". Им доложено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Среди подозреваемых четверо бывших работников Национальной полиции Украины в Херсонской области, которые добровольно пошли на сотрудничество с врагом.

По данным следствия, предатели арестовали местных жителей и отправляли их в российские застенки, где к людям применяли жестокие пытки. Таким образом, оккупанты пытались склонить пострадавших к сотрудничеству.

Кроме того, коллаборанты репрессировали и запугивали мирных жителей, чтобы заставить их проголосовать на фейковом референдуме по "присоединению" региона к России.

Находясь на "должностях", коллаборанты принимали участие в карательных мероприятиях и выполняли незаконные решения, проводимые рашистами против участников движения сопротивления в регионе. Подозреваемые массово похищали людей и разграбили их имущество.

Злоумышленники скрываются от правосудия на временно оккупированной части юга Украины.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) работнику исправительной колонии. По приказу оккупантов, он удерживал за решеткой херсонских патриотов, которые не желали повиноваться россиянам.