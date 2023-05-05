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Преступность
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Удерживал за решеткой украинских патриотов: коллаборанту из Херсона грозит пожизненное заключение

гбр
Подозреваемый добровольно пошел служить захватчикам. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) работнику исправительной колонии. По приказу окупантов, он удерживал за решеткой херсонских патриотов, которые не желали повиноваться россиянам.

Также предатель призвал своих друзей и знакомых идти работать на захватнический режим. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией всего имущества, сообщили в ГБР.

После оккупации Херсонской области, подозреваемый добровольно пошел служить захватчикам и получил должность младшего инспектора в незаконно созданном органе на базе захваченной украинской колонии. После освобождения Херсона коллаборант скрыться не успел и был разоблачен совместно с СБУ и Нацполицией в апреле.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства фигуранта найдены документы, доказывающие сотрудничество с врагом. Среди них – "служебное удостоверение" фейкового исправительного учреждения российского образца, выписки по получению заработной платы в рублях, символика РФ и прочее.

Напомним, Служба безопасности задержала еще одного пособника агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Оккупанты его назначили главой вокзала городской станции, где коллаборант помогал РФ опрокидывать военные эшелоны в Украину.

Автор:
Татьяна Гойденко