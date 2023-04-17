В Херсоне задержали бывшего "начальника российского вокзала": помогал перебрасывать военные эшелоны в Украину

Служба безопасности задержала еще одного пособника агрессора во время стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после захвата областного центра злоумышленник добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды местной оккупационной администрации РФ.

Там его назначили главой вокзала городской станции, входившей в состав созданного агрессором "унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

На этой "должности" коллаборант помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте.

Он участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ до захваченного в то время Херсона.

Для этого отдавал преступные предписания своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний – угрожал "сдать" людей карательным органам рашистов.

После освобождения южного города фигурант пытался "залечь на дно" и избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержания под стражей. ", – сообщили в СБУ.

Ранее СБУ задержала еще троих вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Среди них – двое жителей Волчанского района, бывшие чиновники органов местного самоуправления.