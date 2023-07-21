Хвалили Кремль и называли войну "гражданским конфликтом": СБУ объявила о подозрении двум пророссийским агитаторам

Служба безопасности задержала двух пророссийских агитаторов в Киеве и Харьковщине, которые оправдывали вооруженную агрессию России против Украины. Предатели распространяли пропаганду Кремля в эфирах российских медиа, а также в общении с другими людьми. Мужчины получили подозрение за оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Им грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили бывшего преподавателя одного из лицеев столицы, поддерживавшего российского псевдоисторика Евгения Спицына, отрицавшего существование Украины как суверенного государства.

Предатель также пропагандировал среди своих бывших учащихся идеи священника-блогера РПЦ Андрея Ткачева, которому СБУ ранее сообщила о подозрении за призывы к уничтожению украинских городов. Кроме этого, экспреподаватель восхвалял руководителей Кремля.

В Харьковской области СБУ разоблачила еще одного прокремлевского агитатора, который во время оккупации региона принимал участие в постановочных сюжетах российских медиа. В интервью прокремлевским информагентствам мужчина называл войну в Украине "гражданским конфликтом" и призвал украинских защитников сложить оружие в пользу страны-агрессора.

Сообщается, что такие видео росСМИ подавали как мнение местных жителей и использовали для массового "разгона" в информпространстве.

Расследование еще продолжается.