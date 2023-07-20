СБУ задержала в Одессе "правую руку" Стремоусова

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности совместно организовали операцию и задержали в Одессе российского пропагандиста, которого считали "близким человеком" к коллаборанту из Херсонской области Кириллу Стремоусову.

Об этом 20 июля сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе не уточняют, о ком идет речь, но известно, что задержали блогера Александра Надежу, который оправдывал вооруженную агрессию РФ и призывал к захвату государственной власти в Украине.

До 24 февраля 2022 года Надежа, родом из Николаевской области, вместе со Стремоусовым организовывали проплаченные массовые акции, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу россиян. Во время оккупации части Николаевской области и Херсона Стремоусов вошел в состав местной администрации РФ, но его "союзник" остался на подконтрольной Украине территории.

Надёжа занимался распространением деструктивного контента. Для этого использовал свои страницы и каналы в Youtube, Facebook и Instagram, а также в запрещенной соцсети "Вконтакте". Если собрать его аудиторию со всех платформ и социальных сетей, то за ним следили более 100 тыс пользователей.

"На этих интернет-ресурсах он отрицал существование Украинской государственности и украинского народа. Также он дискредитировал украинских защитников и призвал граждан уклоняться от призыва к Силам обороны. В дальнейшем его сюжеты и публикации "подхватывали" центральные рупоры кремля и распространяли их под видом "позиции" рядовых граждан Украины", - рассказали в СБУ.

Однако он пытался скрываться. Для этого коллаборант регулярно менял номера мобильных телефонов и использовал придуманный никнейм "мужчина".

По его месту жительства в Одессе и Южноукраинске Николаевской области провели обыски. Обнаружили ноутбук и 5 мобильных телефонов с поличным. Также изъяли "должностную инструкцию информагентства" Стремоусова, где раньше работал фигурант.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов);

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.