На временно оккупированных территориях враг продолжает готовиться к имитации выборов и для этого в регион прибывают специалисты из РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне до сих пор не доверяют коллаборантам, выполняющим чисто демонстративную роль и не имеющим власти в регионе.

"После провала с референдумом, который проигнорировало большинство местного населения и который произошел только в фантазиях пропагандистов, оккупанты надеются улучшить ситуацию на выборах", - отмечают в ЦНС.

Для этого на ВОТ прибывают политтехнологи, наблюдатели, организаторы массовки и пропагандисты.

При этом контроль за "избирательным процессом" будут осуществлять представители российского ЦИК из РФ.

"Россияне уже поставили требования, чтобы все работники бюджетных предприятий ходили голосовать под роспись вместе в определенный для предприятия день. При этом снимать процесс будут заранее расставленные пропагандисты", - подчеркивают в ЦНС.

Там добавляют, что основной задачей Москва считает нарисовать явку хотя бы камеру.

"Однако даже если не удастся, то тогда будет разыгрываться сценарий референдума, где отсутствие людей на участках объяснили тем, что многие голосовали по месту жительства или голосовали в другой день", - отмечают в ЦНС.

Местные выборы в РФ 10 сентября

На фоне предстоящих местных выборов в РФ оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы также на временно оккупированных территориях Украины.

По данным российских СМИ, Центризбирком РФ надеется провести здесь "региональные и местные выборы" 10 сентября.

При этом у РФ не существует понятия как "выборы", ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Но российские спецслужбы готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Украинцев призывают предоставлять украинской разведке информацию о незаконном плебисците.

В настоящее время на временно оккупированных территориях российские власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель научить молодежь фальсифицировать выборы.

Заметим, почти весь мир не признал результаты "референдума", который Россия провела в четырех областях Украины для оправдания их аннексии.