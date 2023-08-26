В оккупации не работает большинство промышленных объектов и растет задолженность по зарплатам

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей все больше обостряется социально-экономический кризис.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Что происходит в Донецкой области

Так, в Донецкой области большинство промышленных объектов либо не работает, либо переведены на 4-дневные рабочие недели.

В то же время увеличивается задолженность по невыплате заработной платы. Причиной этому служат несколько факторов:

мобилизация большинства работников;

преимущество, которое предоставляют оккупанты, конкурентам из РФ;

отсутствие рынков сбыта.

"В результате падения уровня жизни россияне делают жителей региона еще более зависимыми от оккупантов, которые выдают 10 тыс. рублей выплат в обмен на паспорт", - говорится в сообщении.

Репрессии в Луганской области

Кроме того, на временно оккупированных территориях Луганской области россияне активно ищут членов украинского подполья.

Для этого в регион прибыли дополнительные силы ФСБ, ищущих диверсантов. Следовательно, в области увеличилось количество похищений местных жителей полицейскими, которых вывезли в фильтрационные лагеря.

"Российские власти не понимают, что, несмотря на свои пропагандистские иллюзии, они лишь недолговечные оккупанты и Силы Обороны знают, где расположен враг. Репрессии же только усиливают сопротивление", - подчеркнули в Центре.

Ситуация на ВОТ: что известно

Оккупанты положили начало дешевым ипотекам на временно оккупированных территориях, но россияне не спешат ехать в Украину.



Также недавно гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий представил своим московским хозяевам "программу развития региона". Речь идет о захвате украинских предприятий, которые россияне национализируют и затем отдают своим подставным лицам.

Между тем, гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях существенно обостряется. В населенных пунктах все больше недостаток питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости.

На временно оккупированных территориях Донецкой области возник дефицит рабочей силы из-за массовой мобилизации мужчин на фронт. А водители в Мариуполе объявили забастовку из-за того, что им не выплачивают зарплату в течение двух месяцев.

Ранее ЦНС писал, что россияне провели закрытое социологическое исследование, чтобы узнать подлинные взгляды местного населения. Результаты не поразили Москву, ведь большая часть людей на ВОТ юга Украины не поддерживают оккупацию региона РФ.

По данным украинского подполья, это все привело к недовольству Кремля работой гауляйтеров регионов, а именно Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.