Коллаборанты с временно оккупированных территорий жалуются в Москву, что в регионе не осталось достаточного количества коммунальщиков.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что лучшей иллюстрацией поддержки оккупации со стороны местных является тот факт, что россиянам даже пришлось закрыть блок-пост на выезд в свободную Украину из-за массового оттока людей.

"Однако местные продолжают выезжать в Украину через РФ и, следовательно, в регионе уже нет рабочей силы", - отмечают в ЦНС.

Там напоминают, что сначала оккупанты завозили своих врачей, учителей, строителей, спасателей и пропагандистов. Теперь же настал черед коммунальщиков.

Из-за барка последних на ТОТ не могут полноценно функционировать отрасль ЖКХ. Поэтому гауляйтеры просят Москву выслать "специалистов" из РФ.

Ситуация на ТОТ: что известно

Оккупанты положили начало дешевым ипотекам на временно оккупированных территориях, но россияне не спешат ехать в Украину.

Российское правительство придумало очередную коррупционную схему хищения средств на временно оккупированной территории Украины. Москва планирует потратить 1.3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на ТОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и вывозить туда мусор из РФ.

Недавно гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий представил своим московским хозяевам "программу развития региона". Речь идет о захвате украинских предприятий, которые россияне национализируют и затем отдают своим подставным лицам.

Между тем , гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях существенно обостряется. В населенных пунктах все больше недостаток питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости.

На временно оккупированных территориях Донецкой области возник дефицит рабочей силы из-за массовой мобилизации мужчин на фронт. А водители в Мариуполе объявили забастовку из-за того, что им не выплачивают зарплату в течение двух месяцев.

Ранее ЦНС писал, что россияне провели закрытое социологическое исследование, чтобы узнать подлинные взгляды местного населения. Результаты не поразили Москву, ведь большая часть людей на ВОТ юга Украины не поддерживают оккупацию региона РФ.

По данным украинского подполья, это все привело к недовольству Кремля работой гауляйтеров регионов, а именно Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.