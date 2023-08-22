На ТОТ не вистачає комунальників: гауляйтери просять Москву вислати “спеціалістів” з РФ

Колаборанти з тимчасово окупованих територій жаліються у Москву, що в регіоні не залишилось достатньої кількості комунальників.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що найкращою ілюстрацією підтримки окупації з боку місцевих є той факт, що росіянам навіть довелось закрити блок-пост на виїзд до вільної України, через масовий відтік людей.

"Проте місцеві продовжують виїжджати до України через РФ й відтак в регіоні вже немає робочої сили", - зазначають у ЦНС.

Там нагадують, що спочатку окупанти завозили своїх лікарів, вчителів, будівельників, рятувальників та пропагандистів. Тепер же настала черга комунальників.

Через барк останніх на ТОТ не можуть повноцінно функціонувати галузь ЖКГ. Тому гауляйтери прохають Москву вислати “спеціалістів” з РФ.

Ситуація на ТОТ: що відомо

Окупанти започаткували дешеві іпотеки на тимчасово окупованих територіях, але росіяни не поспішають їхати до України.

Російський уряд придумав чергову корупційну схему розкрадання коштів на тимчасово окупованій території України. Москва планує витратити 1.3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і вивозити туда сміття з РФ.

Нещодавно гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області Євген Балицький презентував своїм московським господарям “програму розвитку регіону”. Йдеться про захоплення українських підприємств, які росіяни”націоналізують” й потім віддають своїм підставним особам.

Тим часом гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях суттєво загострюється. У населених пунктах все більша нестача питної води, ліків та товарів першої необхідності.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області виник дефіцит робочої сили через масову мобілізацію чоловіків на фронт. А водії в Маріуполі оголосили страйк через те, що їм не виплачують зарплату впродовж двох місяців.

Раніше ЦНС писав, що росіяни провели закрите соціологічне дослідження, щоб дізнатись справжні погляди місцевого населення. Результати не вразили Москву, адже більша частина людей на ТОТ півдня України не підтримують окупацію регіону РФ.

За даними українського підпілля, це все призвело до невдоволення Кремля роботою гауляйтерів регіонів, а саме Володимиром Сальдо і Євгеном Балицьким.